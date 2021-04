Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Mittwochabend eine Party von rund 150 Jugendlichen im „Strandbad Broda“ in Neubrandenburg aufgelöst. Dabei ging es nicht nur um Verstöße gegen die Corona-Verordnungen.

150 Jugendliche feiern Party im Strandbad – Polizei rückt mit Großaufgebot an