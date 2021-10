Neubrandenburg

Im Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am 24. September in der Neubrandenburger Tollenserstraße sucht die Polizei nach einem möglichen Zeugen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Neubrandenburg von Freitag haben sich im Zuge der Ermittlungen Hinweise auf eine Person ergeben, die damals gegen 13.30 Uhr am Anfang der Tollenserstraße/Ecke Lutizenstraße unterwegs gewesen sein soll.

Die Ermittler hoffen, dass diese das Auto der Tatverdächtigen oder sonstige Auffälligkeiten wahrgenommen hat, zum Beispiel jemanden, der weggelaufen ist. Bei dem Auto handelt es sich um einen dunklen BMW mit dem Kennzeichen OHV-VB564. Kennzeichen und Fahrzeug gehören den Ermittlungen nach jedoch nicht zusammen.

Die Zeugin bzw. der Zeuge hat eine schlanke Statur, schulterlange dunkelblonde Haare, einen hellen Teint und trug schwarze Trainingskleidung mit weißen Streifen (Jacke und Hose) und dunkle knöchelhohe Schuhen. Besonders auffällig waren die großen Kopfhörer sowie eine Trinkflasche in der rechten Hand und eine Chipstüte in der linken Hand.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer sich aufgrund der Beschreibung wiedererkennt oder Hinweise auf die beschriebene Person geben kann, wendet sich bitte an die Einsatzleitstelle der Polizei unter 0395 / 55 82 22 24 oder jede andere Polizeidienststelle. Darüber hinaus bittet die Polizei mögliche weitere Zeugen, sich ebenfalls zu melden.

Drei Tatverdächtige gefasst

Der Einbruch in der Tollenserstraße ereignete sich am 24. September zwischen 13.30 und 14.45 Uhr. Das geschädigte Ehepaar (44, 45) bemerkte bei der Rückkehr zu seinem Haus ein verdächtiges Fahrzeug, das möglicherweise mit dem Einbruch im Zusammenhang stand. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zur Feststellung des Fahrzeuges auf der B 96 kurz vor Neustrelitz.

Als der Wagen gestoppt werden sollte, kam es zur Kollision mit einem Streifenwagen. Dabei wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Im Pkw befand sich Diebesgut aus dem Einfamilienhaus. Die drei Fahrzeuginsassen (29, 31 und 33) wurden vorläufig festgenommen, später erließ ein Richter Haftbefehle.

Von OZ