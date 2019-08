Neubrandenburg

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 14.15 Uhr in Neubrandenburg ereignet. Wie die Polizei mitteilte, bog eine 56-jährige Autofahrerin aus Suckow von der Großen Krauthöferstraße in die Woldegker Straße ab. Dabei ließ sie zunächst Fußgänger und den Gegenverkehr passieren.

Als sie dann anfuhr, kollidierte der Wagen mit einem 70-jährigen Radfahrer. „Woher der Fahrradfahrer kam, konnte vor Ort nicht geklärt werden“, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Der Mann sei nach dem Zusammenprall so unglücklich auf den Kopf gefallen, dass er mit dem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er konnte daher noch nicht befragt werden.

Von RND