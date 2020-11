Neubrandenburg

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall am Mittwoch gegen 11.40 Uhr auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge fuhr die 59-jährige Fahrradfahrerin den äußeren Fahrradweg des Friedrich-Engels-Rings von der Neustrelitzer Straße kommend in Richtung Lessingstraße. Ein 18-jähriger Autofahrer wollte aus einer Grundstücksausfahrt auf den Ring fahren und übersah dabei die von rechts kommende Fahrradfahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden, wodurch die 59-Jährige stürzte und auf dem Friedrich-Engels-Ring, auf dem 2. Fahrstreifen von außen zum Liegen kam. Sie wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Von OZ