Neubrandenburg: Riskantes Überholmanöver – Fahranfänger schwer verletzt

Neubrandenburg

Ein 18-jähriger Fahranfänger ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 202 zwischen Faulenrost und Demzin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden und musste durch die Kameraden der Feuerwehr Gielow aus seinem Pkw geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in das Klinikum Neubrandenburg.

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 18-Jährige eine Fahrzeugkolonne überholen, ohne dabei sehen zu können, warum die Kolonne ihre Geschwindigkeit verringerte. Der Fahrer eines Traktors fuhr an der Spitze dieser Kolonne und wollte nach links auf eine Feldzufahrt abbiegen. Das zeigte er rechtzeitig an, worauf die hinter ihm fahrenden Fahrzeuge langsamer wurden. Der Traktor war bereits im Abbiegevorgang, als der Fahrer des Pkw im Überholvorgang frontal in die Vorderachse des Traktors stieß.

Der leichtverletzte Fahrer des Traktors wurde in das Krankenhaus Waren gebracht und konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die L 202 musste während der Unfallaufnahme für 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 75.000 Euro geschätzt.

Von OZ