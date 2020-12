Neubrandenburg

Drei Jugendliche haben am Mittwoch in Neubrandenburg ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) die neue Schallschutzwand an der Auffahrrampe der Johannesstraße zur Demminer Straße mit Graffiti besprüht. Das teilt die Polizei mit.

Aufgefallen waren die 16-Jährigen den Beamten abends während ihrer Streife, da sie an der Unterführung in der Demminer Straße samt ihrer Spraydosen saßen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei den drei Jungs Farbreste an den Händen sowie an den Farbdosen fest. Bei der Überprüfung der unmittelbaren Umgebung, stießen sie auf das frische Graffiti.

Die Beamten stellten die Beweismittel sicher und nahmen die Jugendlichen mit zur Wache, wo sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Gegen die drei wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

Von OZ