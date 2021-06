Neubrandenburg

Eine 84-jährige Neubrandenburgerin hat am Sonntag Geld und Schmuck im Wert von mehreren 10 000 Euro an Trickbetrüger verloren. Laut der Beamten wurde die Rentnerin gegen 23 Uhr von zwei Männern angerufen, die sich als Polizisten ausgaben.

Die vermeintlichen Beamten verängstigten sie mit einer Geschichte über einer Einbrecherbande, auf deren Liste die Dame angeblich als nächstes Opfer gestanden hätte. Um dem Einbruch vorzubeugen, solle die Frau ihre Wertgegenstände in die Obhut der Polizei übergeben.

Nach 4 Stunden Telefonat folgte die Abholung der Sachen

Der Anruf ging ungefähr vier Stunden, als um 3 Uhr nachts ein „Beamter“ zur Wohnung der Seniorin kam, um den Familienschmuck und Bargeld abzuholen. Angeblich sollten die Wertsachen dokumentiert und fotografiert werden. Es wurde sogar per Telefon ein Codewort vereinbart, damit die Seniorin weiß, dass einer der „Beamten“ bei ihr vor der Tür steht. Man versicherte ihr außerdem, dass sie ihre Sachen gleich wiederbekomme.

Schaden ist im fünfstelligen Bereich – echte Polizei ermittelt

Am nächsten Tag rief sie die Nummer zurück, um sich nach ihren Wertsachen zu erkundigen – die Nummer war nicht vergeben. Daraufhin rief die Seniorin die richtige Polizei. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der echten Beamten auf mehrere 10 000 Euro.

Die Polizei von Neubrandenburg betont in diesem Sinne: Solche Fälle häufen sich in letzter Zeit – übergeben Sie ihre Wertsachen niemals an fremde Personen!

Von OZ