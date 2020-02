Neubrandenburg: Stadtchef will zentrales Feuerwerk für weniger Müll

Neubrandenburg

Um den Silvestermüll einzudämmen, hat Neubrandenburgs Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) ein zentrales Silvesterfeuerwerk für die Vier-Tore-Stadt angeregt. Anlass sind die Müllberge, für deren Beseitigung die Stadt zwei bis drei Wochen brauche, wie Witt am Donnerstag in Neubrandenburg mitteilte. Dieses Geld könne in ein zentrales Feuerwerk zur Begrüßung des neuen Jahres fließen.

Mit dem Vorschlag will Witt, wie derzeit in anderen Städten, eine Diskussion anregen. So seien in Dortmund, Bremen, Düsseldorf und Bielefeld auch Zonen festgelegt worden, in denen private Feuerwerke verboten sind. In Greifswald finde eine Bürgerbefragung unter dem Thema „Privates Feuerwerk zu Silvester – Ja oder Nein?“ statt.

Oberbürgermeister ärgert sich über Müll

Neubrandenburg ist die nach Rostock und Schwerin größte Stadt im Nordosten. Auch die historische Bausubstanz – wie der Kulturpark, das Belvedere, die Innenstadt mit Wiekhäusern und Kirchen sowie Strandbäder und Spielplätze - solle vor Zerstörungen geschützt sein, erklärte Witt. Möglich seien dafür auch Einschränkungen beim privaten Abbrennen von Pyrotechnik. „Es ärgert mich, wenn die Menschen in der Stadt ihren Dreck achtlos liegen lassen“, sagte der Oberbürgermeister.

