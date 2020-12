Neubrandenburg

Die Stadt Neubrandenburg will ihren einzigen Stadtteil am Tollensesee - das Gelände des ehemaligen Panzerreparaturwerkes - neu gestalten und so Zuzügler auch aus Berlin anlocken. Dazu soll bis Mitte 2022 ein „Städtebaulicher Rahmenplan“ entwickelt werden, wie Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) am Dienstag vor Journalisten sagt. Auf dem 32 Hektar großen Gelände am Ostufer haben sich seit 1990 etliche Firmen und ein Ärztehaus mit rund 1000 Arbeitsplätzen angesiedelt. Die Arbeitsplätze sollen erhalten, aber das Gebiet und das benachbarte Stargarder Bruch mehr für Kultur, Tourismus und Wohnbebauung geöffnet werden, wie Stadtplaner Frank Renner erläuterte.

Das denkmalgeschützte Gelände war vor den 1930er Jahren eigentlich als Villenviertel geplant worden. Wegen der Kriegsvorbereitungen der Nationalsozialisten wurde aber nur eine Villa gebaut, die noch heute steht. Stattdessen entstand eine Torpedoversuchsanlage. „Hier wurden Leitwerke für die Torpedos entwickelt und gebaut“, sagte Renner. Nach 1945 wurde das Gelände weiter hermetisch abgeriegelt. Hier arbeiteten mehr als 3000 Menschen im damaligen Reparaturwerk Neubrandenburg (RWN), wo unter anderem Panzer für die Armeen der Warschauer-Pakt-Staaten repariert wurden.

Das Gros des Geländes gehört drei Eigentümern, darunter die Stadt mit knapp 20 Prozent. Dazu gehört der ein Kilometer lange Streifen am Ufer mit mehreren denkmalgeschützten Gebäuden. Von den 70 Bauten sind 11 denkmalgeschützt. „Es soll ein Mix von Firmen, Gastronomie, Kultur und Wohnen werden“, gab Renner einen Ausblick. Auch der See müsse für alle erlebbarer werden. Neubrandenburg ist mit 65 000 Einwohnern die größte Stadt der Mecklenburgischen Seenplatte.

