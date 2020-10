Am Freitagmorgen kam es an der sogenannten „Y-Kreuzung“ (Neuendorfer Str./ Rostocker Str./ Weitiner Str.) in Neubrandenburg zu einem Unfall. Kurze Zeit später wurde auf der gleichen Strecke eine Ölspur gemeldet. Das sorgte zu Straßensperrungen in dem Bereich.