Neubrandenburg

Ein Polizist ist mit seinem Streifenwagen in der Nacht zum Montag auf den Wagen einer 21-Jährigen in Neubrandenburg aufgefahren. Der 22-Jährige war auf der Suche nach einem flüchtigen Fahrzeug und übersah das vorausfahrende Auto der Frau. Sie wurde leicht verletzt und in das Klinikum Neubrandenburg gebracht. Nach dem Unfall mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 12 000 Euro.

Von OZ