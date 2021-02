Zu einem räuberischen Diebstahl ist es am Dienstagmittag in einem Supermarkt im Neubrandenburger Stadtteil Eschengrund gekommen. Ein Mann hatte zuerst Waren aus dem Markt gestohlen – und bei seiner Flucht eine Mitarbeiterin an den Schienbeinen angefahren. Laut Kennzeichen stammt der Tatverdächtige aus einem anderen Bundesland.