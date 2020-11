Neubrandenburg

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Montagabend zwei junge Männer in Neubrandenburg ausgeraubt und mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Den Beamten zufolge waren die beiden 19 und 21-Jährigen in der Rudolf-Virchow-Straße unterwegs, als sie von einem Mann angesprochen wurden, der unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe die Herausgabe des vorhandenen Bargeldes forderte.

Um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen, schoss der Täter einmal in Richtung Erdboden. Die beiden händigten dem Täter eine geringe Bargeldmenge und einen Rucksack aus. Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung der Parkplätze in der Virchow-Straße.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und leitete eine Fahndung nach dem Täter ein, die jedoch bislang erfolglos verlief. Bei diesem soll es sich um einen 20 - 25 Jahre alten und etwa 1,78 Meter großen Mann handeln. Er hat eine schlanke Figur und kurze blonde Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, einer hellblauen Jeans und einem schwarz-weißen Dreieckstuch mit weißen Punkten, welches er vor dem Gesicht trug.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395/5582-5224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

