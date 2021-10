Neubrandenburg: Unbekannte zünden Kinderwagen in Mehrfamilienhaus an

Neubrandenburg

Unbekannte Täter haben offenbar am Donnerstag in einem Wohnhaus in Neubrandenburg einen Kinderwagen in Brand gesteckt. Durch das Feuer wurde ein weiterer Kinderwagen in Mitleidenschaft gezogen sowie die Wand und die Tür in der Nähe erheblich beschädigt. Gegenwärtig geht die Polizei von schwerer Brandstiftung aus. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Ein Bewohner hatte gegen 5.10 Uhr die Polizei über den Notruf informiert. Qualm im Treppenflur habe die Rauchmelder in seiner Wohnung ausgelöst. Die Feuerwehr konnte den Brand, der im hinteren Eingangsbereich lokalisiert wurde, schnell löschen. Zur Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz.

Von OZ