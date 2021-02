Neubrandenburg

Ein Unbekannter hat am Freitag eine Zwölfjährige in Neubrandenburg sexuell belästigt. Wie die Polizei berichtete, bemerkte das Mädchen auf seinem Heimweg in der Neustrelitzer Straße auf Höhe einer Bushaltestelle an einem Supermarkt eine männlich Person in einem Gebüsch. Der Unbekannte manipulierte an seinem Geschlechtsteil und schaute dabei in Richtung des Kindes.

Das Mädchen vertraute sich unmittelbar nach dem Vorfall ihrer Betreuerin an, die daraufhin die Polizei informierte.

Täter etwa 40 Jahre alt und 1,80 Meter groß

Der Täter wurde als etwa 40 Jahre alter, 1,80 Meter großer Mann von normaler Statur beschrieben. Er habe einen dunklen Teint, kurze dunkle Haare und einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit einem rotkarierten Hemd und einer blauer Jeanshose.

Zeugen werden gebeten sich im Polizeirevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55825224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei zu melden.

Von OZ