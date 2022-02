Neubrandenburg: Verdächtige nach versuchtem Totschlag in Haft

Neubrandenburg

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung ist in Neubrandenburg ein 30-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, ereignete sich der Vorfall bereits am Montag. Zwei Tatverdächtige wurden kurz danach von Polizisten gefasst. Am Dienstag wurden vom Amtsgericht in Neubrandenburg Haftbefehle wegen versuchten Totschlags gegen die 16 und 19 Jahre alten Männer erlassen.

Nach ersten Ermittlungen waren die drei Männer zusammen auf dem Weg zum Tollensesee, als es einen Streit „um persönliche Dinge“ gab. Die beiden Tatverdächtigen sollen auf den Älteren dermaßen eingeschlagen haben, dass dieser mit schweren Kopfverletzungen liegenblieb. Dann flüchteten sie. Zeugen bekamen den lautstarken Streit mit und riefen die Beamten, die mit mehreren Streifenwagen anrückten.

Nach genauer Beschreibung der Flüchtigen durch die Zeugen konnten die Verdächtigen wenige hundert Meter weiter gestellt werden. Das Opfer kam in eine Klinik, befinde sich aber immer noch in einem kritischen Zustand, hieß es.

Von dpa/OZ