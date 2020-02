Neubrandenburg: Versuchter Totschlag im Obdachlosenheim

Neubrandenburg

In einem Obdachlosenheim in Neubrandenburg ist es zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Nach Polizeiangaben ist ein Syrer an Morgen des 7. Februar auf einen Deutschen losgegangen. Beide Männer sind Bewohner des Heims.

Der 21 Jahre alter Syrer habe den 37-Jährigen mit einer Metallstange angegriffen und verletzt. Ein Mitarbeiter der Unterkunft bemerkte die verbale und körperliche Auseinandersetzung. Kurz darauf ließ der Tatverdächtige vn dem Mann ab.

Syrer ist für Polizei kein Unbekannter

Als die Polizisten eintrafen, hatte sich der Angreifer schon aus dem Staub gemacht. Doch, da der Mann den Beamten schon mehrfach aufgefallen war, und mithilfe einer guten Beschreibung, konnte er schnell gefunden werden. Er wurde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags vorläufig festgenommen.

Der 37-Jährige kam erstmal ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun zu einem möglichen Motiv und den genauen Umständen der Tat.

