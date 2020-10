Neubrandenburg

In Neubrandenburg sind, wie jetzt bekannt wurde, gleich zwei Fahrzeuge der Marke Lexus gestohlen worden. Die Beamten hatten am frühen Morgen mitgeteilt, dass ein weißer Lexus im Wert von 20 000 Euro im Neubrandenburger Stadtteil Broda entwendet worden war.

Ebenfalls in der Nacht vom 11 auf den 12. Oktober haben Unbekannte einen weiteren Wagen dieser Marke gestohlen. Dieses Mal handelte es sich um einen schwarzen Lexus NX300H. Der Wagen ist vier Jahre alt, ein Hybrid-Fahrzeug und hat ebenfalls das Keyless-Go-System.

Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen NB-MC 277stand unter dem Carport auf dem Privatgrundstück in der Hanns-Eisler-Straße. Der Wert wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Die Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Es werden Zeugen gesucht. Wer in der vergangenen Nacht in Broda und insbesondere in der Paul-Lincke-Straße oder Hanns-Eisler-Straße etwas Verdächtiges bemerkt hat oder Hinweise zu den Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Neubrandenburg (Tel. 0395 /55 82 52 24) oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

