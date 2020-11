Neubrandenburg

In Neubrandenburg haben Diebe auf zwei Baustellen zugeschlagen. Laut Polizei ereignete sich der erste Vorfall am 15. November zwischen 14 und 21.30 Uhr. Hier wurde Buntmetal von einer Baustelle in der Warliner Straße gestohlen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gelände und entwendeten zehn Meter Kupferkabel einer Kabeltrommel. Weitere fünf Meter Kupferkabel fanden die Polizisten noch am Tatort. Sie wurden wohl schon bereitgelegt, um sie später abzuholen. Der Schaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

Werkzeug von privater Baustelle gestohlen

Zwischen 12 Uhr am 15. November und 8 Uhr am 16. November wurde zudem Werkzeug von einer privaten Baustelle in der Weitiner Straße in Broda gestohlen. Neben mehreren Akku-Schraubern und einer Flex nahmen die Diebe eine Kabeltrommel, einen Kompressor und einen Werkzeugkoffer mit. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro.

Wer in den Tatzeiträumen etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Neubrandenburg unter Tel. 0395 / 558 20 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.

Von OZ