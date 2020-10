Neubrandenburg

Die Geschichte der Kunstsammlung Neubrandenburg liest sich wie ein Krimi. Die sowjetische Armee stand im April 1945 kurz vor der Stadt, da wurden die Kunstschätze auf Lastwagen geladen und abtransportiert. Richtung Westen, wie Augenzeugen berichteten. Nur, dort kam die Sammlung nie an. Sie blieb verschollen. Jahrzehntelang.

Im Jahr 1998 machte sich die Kunstwissenschaftlerin Elke Pretzel auf, die Sammlung zu suchen. „Am Anfang hatte ich nichts“, erinnert sie sich. Nichts als einige Artikel aus historischen Zeitungen, die über die Sammlung berichteten, ein paar Fotos. Und eine Inventarliste, die aber so ungenau war, dass sie kaum für die ernsthafte Suche taugte. Am Ende sorgte ein Zufall für einen spektakulären Fund in der Neubrandenburger City. Und für die Erkenntnis, dass der Abtransport der Sammlung so wohl doch nicht stattgefunden hat.

Annalise-Wagner-Preis für Elke Pretzel

Die Geschichte ihrer Recherche stellt Elke Pretzel in ihrem soeben erschienenen Buch dar. „Eine gebrochene Sammlung“ heißt es, ein Fachbuch, das in den entscheidenden Passagen aber auch von Laien gelesen werden kann. Gerade ist das Buch, das gleichzeitig Pretzels Doktorarbeit ist, mit dem Annalise-Wagner-Preis ausgezeichnet worden. Ein Preis, der Veröffentlichungen würdigt, die sich um die Region Mecklenburg-Strelitz verdient machen.

Städtische Kunstsammlung Neubrandenburg Die Städtische Kunstsammlung in Neubrandenburg war das einzige städtische Kunstmuseum im Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz, das sich der Sammlung von bildender und angewandter Kunst widmete. Sie geht zurück auf zwei Neubrandenburger, die der Stadt ihre Kunstsammlungen vermachten: Henry Stoll (1822-1890) war Kunstmaler und lebte lange in Berlin, kehrte aber nach vielen Jahren wieder nach Neubrandenburg zurück. 1890 vermachte er seine Kunstsammlung der Stadt. Der zweite Stifter war August Schmidt (1825-1911), der im Lauf seines Lebens viele Kunstschätze angehäuft hatte. Die Städtische Sammlung bestand nach Schätzungen von Elke Pretzel aus 10000 bis 15000 Objekten. Porzellanfiguren, Plastiken, Bronzen, Grafik und Gemälde u.a. von Rembrandt und Piranesi

Und das macht dieses Buch, dessen eigentliches Thema die kulturelle Identität Neubrandenburgs und der ganzen Region ist. Die Autorin berichtet nicht nur von spannenden Details einer schier unmöglichen Suche, sie deckt auch Ungeheuerlichkeiten auf. Die erste steht gleich am Beginn von Pretzels Suche. Denn Anfang der 1990er Jahre war die wertvolle Sammlung der Stadt komplett in Vergessenheit geraten. Seit 1945 hatte niemand ernsthaft nach ihr gefragt. Das kulturelle Erbe der Stadt – es hatte jahrzehntelang überhaupt keine Rolle gespielt.

Wurde die Sammlung abtransportiert?

Wo war die Sammlung? Elke Pretzel entwarf drei Varianten: Entweder die Sammlung wurde komplett zerstört, als Neubrandenburg 1945 bombardiert wurde. Oder die „Trophäenbrigaden“ der sowjetischen Armee hatten die Objekte in russische Archive gebracht. Schließlich die bekannteste Möglichkeit: die Sammlung wurde in den letzten Kriegstagen abtransportiert. Aber wohin? Elke Pretzel machte sich daran, die vermissten Werke in internationalen Registern für verlorene Kunst aufzulisten. Ein paar Treffer gab es, aber die Sammlung blieb weiterhin verschollen.

Der große Durchbruch kam 2006. In der Neubrandenburger Innenstadt entstand eine Tiefgarage. Archäologen entdeckten an der Stelle, wo das Palais gestanden hatte, Unmengen zerstörter Kunstwerke. Porzellan, Scherben, Kupfer, verbrannt und verschmolzen mit Glas, das von Vitrinen stammen könnte. Damals wurde offenbar: Ein großer Teil der Sammlung, wenn nicht die ganze, wurde zerstört.

Reste der Sammlung als Schutt in den Baugruben

Bei den Grabungen kam eine weitere Ungeheuerlichkeit zutage: In der DDR landeten Reste der Sammlung als Schutt in den Baugruben oder im Betonfundament einer Telefonzelle. „Das wurde einfach alles entsorgt“, sagt Elke Pretzel. „Das macht mich noch immer betroffen.“ Die aufstrebende Bezirksstadt hatte offenbar keinen Sinn für Relikte der Vergangenheit. Erst als die Stadt nach der Wende wieder an Bedeutung verlor, gab es Interesse an der Geschichte, argumentiert Pretzel.

Die Reste der zerstörten Kunstobjekte wurden nur zurückhaltend restauriert. Die Spuren der Zerstörung sollen erhalten bleiben, sagt Elke Pretzel, die mit den Fundstücken bereits mehrere Ausstellungen realisierte. „Manche Objekte sind einfach schön mit ihren Verletzungen“, sagt sie. Die eindrucksvollen Schauen rückten den Menschen der Region in Erinnerung, dass sie über eine Sammlung mit einer bewegten, traurigen Geschichte verfügten. Möglicherweise könnte dies sogar Ansporn für andere Museen des Landes sein. Denn Pretzels Buch untersucht auch die Situation anderer Ausstellungshäuser. In den 1930er Jahren hatte Mecklenburg 28 Museen. Zehn davon erlitten während des Krieges Totalverluste. Das Interesse, nach verschollenen Objekten aus diesen Sammlungen zu suchen, sei gering, sagt Elke Pretzel.

„Aus unserem Bundesland haben nur drei Museen Verlustmeldungen abgegeben“, so die Wissenschaftlerin. Das kulturhistorische Museum Rostock, die Staatlichen Museen Schwerin und die Kunstsammlungen Neubrandenburg. Auch nach mehr als 20 Jahren Suche ist die Arbeit von Elke Pretzel nicht abgeschlossen. Bis heute hofft sie täglich auf Meldungen verschollener Kunstwerke, denn die Sammlung war größer, als das, was jetzt in Trümmern im Museum liegt. Klar ist schon jetzt: auch künftig wird sie viel Energie in die Sammlung investieren, um Kunstwerke wiederzufinden. Und viel persönliches Engagement. „Ein Objekt zu identifizieren, das ist ein echtes Glücksgefühl“, sagt Elke Pretzel.

