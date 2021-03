Neubrandenburg: Zwei Einsätze wegen Körperverletzung am Montag

Neubrandenburg

Am Montagabend hat es mehrere Körperverletzungen gegen Jugendliche in Neubrandenburg gegeben. Die Tatverdächtigten konnten durch die Polizeibeamten und durch Zeugen, die zum Teil couragiert in die Situation eingriffen, gestellt werden, wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg mitteilt.

Der erste Fall ereignete sich in einem Einkaufszenter in der Südstadt. Nach bisherigem Ermittlungstand sei eine Jugendliche nach einem Streitgespräch vor dem Einkaufszentrum von ihrem Ex-Partner verfolgt worden. Sie flüchtete daraufhin hilfesuchend in ein naheliegendes Geschäft. Im Eingangsbereich des Marktes stürzte die 14-Jährige.

17-Jähriger durch Kunden festgehalten

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kam daraufhin der Jugendlichen zur Hilfe und wurde dabei selbst von dem Verfolger überwältigt. Er zog sich leichte Knie- und Fingerverletzungen zu. Der Ex-Partner griff die junge Frau an und verletzte sie leicht in Gesichts- und Bauchgegend. Eine sofortige medizinische Behandlung der Jugendlichen war zunächst nicht notwendig.

Bis zum Eintreffen der Polizei gelang es zwei Kunden des Marktes, den Beschuldigten festzuhalten. Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg ermittelt nun gegen den 17-Jährigen wegen der Bedrohung und der Körperverletzung der Jugendlichen und des Sicherheitsdienst-Mitarbeiters. Vom Geschäftsführer des betroffenen Marktes erhielt der Beschuldigte zudem ein Hausverbot.

Betrunken und aggressiv

Etwa eine Stunde später wurde die Polizei in Neubrandenburg erneut gerufen: Eine 13-Jährige teilte den Beamten mit, dass ein Mann ihre zwei Freunde von der Bank schubste und versuchte, diese zu schlagen. Die Jugendlichen konnten sich aus der Situation befreien und blieben unverletzt. Der Beschuldigte pöbelte noch weitere Personen an, bevor er durch die Polizisten gestellt wurde.

Bei den polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 31-Jährige unkooperativ und aggressiv und leistete aktiven Widerstand, als die Beamten ihn ins Polizeihauptrevier bringen wollten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von 1,75 Promille. Der Abend endete für den Mann im polizeilichen Gewahrsam. Es wurden Ermittlungen wegen versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Von OZ