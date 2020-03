Neubrandenburg und Stavenhagen: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen 

Neubrandenburg/Stavenhagen

In Neubrandenburg und Stavenhagen sind in der Nacht zum 12. März zwei Fahrzeuge aufgebrochen worden. In der Jahnstraße in Neubrandenburg sind unbekannte Täter in einen abgestellten Firmenwagen eingedrungen.

Aus dem Mercedes Benz Sprinter wurde Elektrowerkzeug im Wert von 5000 Euro gestohlen. Laut Polizei geschah die Tat zwischen 16 Uhr am 11. März und 5.30 Uhr am 12. März.

Geldbörse geklaut

Außerdem kam es in Stavenhagen zu einer ähnlichen Tat. Hier hatten Unbekannte einen VW Golf aufgebrochen. Dieser stand in der Straße Bei den Gärten. Die Täter stahlen eine Geldbörse und 70 Euro. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen 18.30 Uhr am 11. März und 6.15 Uhr am 12. März. Der Gesamtschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Die Beamten bitten die Bevölkerung um Hilfe. Wer Informationen zu den Einbrüchen hat, soll sich bei die Polizei in Malchin unter der Telefonnummer 03994 / 23 12 24 melden.

Von OZ