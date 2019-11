Eine unbekannte chemische Flüssigkeit ist am Donnerstagmorgen in einem Bürogebäude in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ausgelaufen. Zwei Komplexe mussten evakuiert werden. 45 Menschen, darunter eine Schulklasse, waren betroffen. Fünf Personen haben gesundheitliche Beschwerden.