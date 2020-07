Neubrandenburger fällt auf Online-Banking-Betrug herein

Neubrandenburg/Stralsund

Immer wieder fallen Menschen auf Internetbetrüger herein. So erging es jetzt auch einem 86-Jährigen aus Neubrandenburg. Er hat mehrere seiner Tan-Nummern, für sein Online-Bankkonto, an einen vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter weitergegeben.

Seine Bank bemerkte noch am selben Tag mehrere auffällige Abbuchungen in Gesamthöhe von knapp 1000 Euro. Durch die Information seiner Hausbank (Deutsche Bank) bemerkte der Mann den Betrug und erstattete Anzeige. Bisher ist noch nicht klar, ob die Bank-Mitarbeiter die Abbuchungen noch rückgängig machen können.

Der angebliche Microsoft-Mitarbeiter hatte den Mann auf seinem Festnetz angerufen und ihm vorgegaukelt, dass er einen Virus auf seinem PC habe. Den Schutz des Computers könne er direkt veranlassen, dafür benötige er lediglich einige Tan-Nummern, da auch sein Banking-System vom Virus betroffen sei.

69-Jährige aus Stralsund verliert 35 000 Euro

Generell sollen Tan-Nummern niemals weitergegeben werden, weder telefonisch noch schriftlich. Und selbst wenn der Computer mal von einem Virus befallen sein sollte, so würde der Fachmann keine Tan-Nummern oder Pin-Nummern fordern, um den Computer wieder virenfrei zu machen.

Auch eine 69-Jährige aus Stralsund scheint das Opfer eines Betruges geworden zu sein. Über einen Zeitraum von mehreren Tagen sind von ihrem Konto rund 35 000 Euro unrechtmäßig abgegangen. Wie es dazu kommen konnte, müssen die Ermittlungen erst noch zeigen. Die Frau schaut nach eigenen Angaben nur selten ihre Kontoauszüge an.

Polizei rät, Kontoauszüge regelmäßig überprüfen

Die Polizei rät, mehrmals pro Woche die Kontobewegungen zu kontrollieren, um so schnellstmöglich falsche Abbuchungen zu entdecken. Zudem warnen die Beamten vor sogenannten Phishing-Mails: Die Mails der vermeintlichen Bank sehen täuschend echt aus – mit Logo und allem, was man sonst von der Online-Seite der Bank kennt. Der Unterschied zwischen echten und falschen Mails liegt darin, dass die eigene Hausbank nie nach Pin-Nummern und Tan-Nummern fragen wird.

