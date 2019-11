Neubrandenburg

Am Mittwochabend kam es in Neubrandenburg im Rewe-Markt am Sattelplatz zu einer Schlägerei. Wie die Polizei mitteilte, provozierte gegen 19.15 Uhr ein 35-jähriger Neubrandenburger einen syrischen Familienvater und seine zwei Söhne im Alter von 15 und 11 Jahren.

Daraufhin kam es zu einer Schlägerei mit „wechselseitigen körperlichen Übergriffen“, so die Beamten. Der 35-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, die im Klinikum Neubrandenburg behandelt werden musste. Anschließend konnte er das Klinikum verlassen.

Elfjähriger bleibt unverletzt

Der 41-jährige syrische Staatsbürger und sein 15-jähriger Sohn erlitten leichte Verletzungen an den Händen, welche nicht behandelt werden brauchten. Der Elfjährige war wohl nicht an der Schlägerei beteiligt und blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

