Neuenkirchen: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

Neuenkirchen

In Neuenkirchen bei Neubrandenburg sind Unbekannte am helllichten Tag in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Der Einbruch geschah am 14. September zwischen 7 und 10 Uhr.

Die Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus sowie dem Nebengelass auf dem Grundstück in der Neveriner Straße verschafft und alle Räume und das Mobiliar durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben die Täter nichts gestohlen. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensicherung vor Ort. Zeugen, die am Vormittag des 14. September in Neuenkirchen auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sollen sich an die Polizei in Friedland unter Tel. 039601 / 30 02 24 wenden.

Von OZ