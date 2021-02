Neukalen: Betrunkener Autofahrer wehrt sich gegen Polizisten

Ein betrunkener Autofahrer hat sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen Polizisten auf dem Revier in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gewehrt. Der Mann war den Beamten zuvor aufgefallen, weil er mit seinem Auto in Schlangenlinien durch Neukalen fuhr – und dabei auch auf die Gegenspur kam.