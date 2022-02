Neustrelitz/Penzlin

Am Freitag hat ein 17-Jähriger Polizeibeamte in Neustrelitz und später auch in Penzlin (Landkreis Mecklenburger Seenplatte) angegriffen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen 15.40 Uhr trafen am Freitag zunächst Polizeibeamte wegen einer Ladendiebstahlsanzeige auf den Jugendlichen. Die Polizei teilte mit, dass der er während der Anzeigenaufnahme beleidigend und handgreiflich gegenüber zwei Beamten wurde. Der jugendliche Ladendieb kam auf das Polizeihauptrevier Neustrelitz, wo er sich andauernd verbal aggressiv zeigte und aktiven Widerstand leistete.

Schließlich musste er durch die dortigen Polizisten zu Boden gebracht und fixiert werden. Trotz der Fixierung am Boden blieb der 17-Jährige aggressiv. Die Polizisten wurden zwar nicht verletzt, aber der 17-Jährige erlitt eine Schürfwunde in seinem Gesicht. Schließlich wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, wie die Neubrandenburger Polizei mitteilte.

Jugendlicher blieb trotz Fixierung aggressiv

Am Abend wurden Polizisten aus Waren wegen einer Körperverletzung nach Penzlin gerufen. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um denselben 17-Jährigen handelt. Auch in diesem Fall verhielt er sich verbal aggressiv, beleidigte und bedrohte die Beamten.

Aber dabei blieb es nicht: Der 17-Jährige ging schließlich zum Angriff auf die Beamten über und schlug mit seinen Fäusten in deren Richtung. Nach weiteren Angaben der Polizei musste der Jugendliche daraufhin durch die Polizisten zu Boden gebracht und fixiert werden. Trotz der Fesselung blieb er aggressiv bei und versuchte, die Beamten mit Fußtritten zu verletzen.

Aufgrund des psychischen Zustandes und der Aggressivität kam der 17-Jährige zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in das Klinikum in Neubrandenburg. Zwei Beamte des Polizeihauptrevieres Waren wurden an der Schulter sowie an der Hand verletzt und sind derzeit nicht dienstfähig.

Von cab