Neustrelitz: Unbekannte wollen in Einfamilienhaus einbrechen

Neustrelitz

Unbekannte haben versucht, in ein Einfamilienhaus in Neustrelitz einzubrechen. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben am 19. November zwischen 14.30 und 17 Uhr in der Straße „An der Trift“.

Als die Geschädigte am Abend zu ihrer Wohnung zurückkehrte, stellte sie Schäden an der Eingangstür fest und verständigte die Polizei. Die Beamten erklärten, dass es sich dabei um Spuren eines versuchten Einbruchs handelt. Der entstandene Schaden wird mit 50 Euro beziffert.

Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz führt die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Person- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei unter Tel. 03981 / 25 82 24.

Von OZ