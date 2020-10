Noch Tests nach Corona-Fällen an Kliniken in Ueckermünde und Malchin

Ueckermünde/Malchin

Nach mehreren Corona-Fällen laufen in zwei Krankenhäusern im Osten Mecklenburg-Vorpommerns noch Tests bei Klinikmitarbeitern. Betroffen sind das Ueckermünder Ameos-Klinikum (Vorpommern-Greifswald) und das Malchiner Haus des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums Neubrandenburg, wie Sprecherinnen der Einrichtungen am Donnerstag sagten. In beiden Häusern sei der Betrieb aber nicht gefährdet.

11 Mitarbeiter infiziert

In Ueckermünde wurden nach einem ersten Verdachtsfall ab 17. Oktober alle rund 500 Beschäftigten getestet. Nun seien 11 Mitarbeiter-Infektionen bekannt, wie Kliniksprecherin Anja Baum sagte. Sie bestätigte damit einen Bericht des Neubrandenburger „Nordkurier“ (Donnerstag). Eine Station sei vorübergehend geschlossen worden.

Stationäre Patienten werden Test unterzogen

Inzwischen seien alle Personen ein zweites Mal getestet worden. Um sich auch als Haus zu schützen, würden alle Patienten, die stationär aufgenommen werden sollen, einem Corona-Test unterzogen. Dabei sei bei zwei Patienten ebenfalls eine Infektion mit Covid-19 festgestellt worden. Diese würden im Haus behandelt.

Keine Patientenaufnahme in Malchin

In Malchin, wo es Chirurgie, Innere Medizin, Anästhesie sowie Orthopädie gibt, werden derzeit keine Patienten aufgenommen, wie Kliniksprecherin Anke Brauns sagte. Dort waren am 10. Oktober zwei Beschäftigte als infiziert mit dem Coronavirus entdeckt worden. Die Tests bei den anderen Beschäftigten und Kontaktpersonen seien noch nicht abgeschlossen.

Bei zwei anderen Corona-Fällen am Haupthaus in Neubrandenburg seien die nötigen Tests abgeschlossen. Alle seien negativ gewesen, so dass wieder normaler Klinikbetrieb herrsche.

