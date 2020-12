Rostock

Der Dezember hat begonnen, die Tage werden kälter und die ersten zwei Türchen am Adventskalender durften bereits geöffnet werden. Mit Eulenpost von Harry Potter, selbstgestrickten Socken und Füchsen aus Kaffeefiltern gefüllt mit Süßigkeiten, Spielzeug oder Fotos versüßen sich die OZ-Leser die Adventszeit. Die Vorfreude auf Weihnachten wächst und die Zeit vergeht wie im Flug.

Nur noch bis zum 3. Dezember können sich fleißige Weihnachtswichtel mit ihren Adventskalendern für die Aktion der OSTSEE-ZEITUNG bewerben. Gesucht wird der „schönste Adventskalender in MV“. Der Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Mehr als 200 Fotos sind schon bei der OZ eingegangen.

Anzeige

Machen Sie mit und schicken Sie uns ein Bild von Ihrem selbstgemachten Kalender. Ganz egal, wie er aussieht, ob gebastelt, gestrickt oder gebaut – wichtig ist, er wurde mit Liebe gebastelt.

Laden Sie das Bild von Ihrem Kunstwerk hier hoch. Dabei unbedingt das Stichwort „Schönster Adventskalender“ in der Überschrift platzieren und Name, Anschrift mit angeben. Außerdem wäre es schön, wenn Sie kurz dazuschreiben, für wen der Kalender ist, woher Sie die Idee dazu haben und wie er entstanden ist.

Galerie: Das sind die bisherigen Einsendungen

Zur Galerie Mehr als 200 Einsendungen sind bereits dabei

Gewinne im Wert von mehr als 700 Euro

Die Bilder werden in einer Galerie online veröffentlicht und das eine oder andere Exemplar auch in der Zeitung abgedruckt. Im Anschluss werden die eingereichten Bilder ab dem 5. Dezember zur Abstimmung gestellt. Bis zum 15. Dezember können unsere OZ-Abonnenten ihren Favoriten wählen.

Der „schönste Adventskalender in MV“ wird mit 300 Euro Weihnachtsgeld belohnt. Für die Plätze zwei bis fünf gibt es jeweils 100 Euro. Auch die registrierten Teilnehmer der Abstimmung können etwas gewinnen. Hier verlost die OZ drei Bastelsets mit je 900 Teilen von Colour & More in Rostock.

Alle, die für die eingereichten Adventskalender abstimmen, haben die Chance, ein Bastelset zu gewinnen. Quelle: RAYHER HOBBY GmbH

Damit können die glücklichen Losgewinner allein oder mit der Familie kreativ werden. Mit den 900 Teilen kann man die verschiedensten Figuren entwerfen. Zudem beinhaltet das Set eine Holzhenkelbox, in der man seine Bastelartikel praktisch verstauen kann.

Von OZ