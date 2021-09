OZ-Eisdielen-Test 2021: Jetzt noch schnell Ihren Favoriten nominieren

Rostock

Heiß auf Eis – das sind anscheinend die OZ-Leser. Denn innerhalb weniger Tage haben bereits mehr als 200 von ihnen uns ihren Favoriten geschickt, wenn es um die leckersten Eiskugeln in Mecklenburg-Vorpommern geht. Der Grund: Die OSTSEE-ZEITUNG hat den großen Eisdielen-Test 2021 gestartet.

Noch bis Sonntag, dem 5. September, um 12 Uhr, können Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns mitteilen, wo Sie am liebsten im Land die kalte Süßigkeit verspeisen. Schon jetzt ist die Auswahl der eingereichten Eisdielen groß: Das Island 15/6 in Wohlenberg, das Eiscafé Katharina in Kühlungsborn, die Eiswerkstatt in Rostock, der Eishafen Schaprode, Jannys Eis in Karlshagen oder die Milchbar in Grimmen sind nur einige der Vorschläge, die die Redaktion erreicht haben.

Jetzt noch schnell Favoriten einreichen

Ihre Lieblings-Eislokal muss auch noch unbedingt dabei sein? Dann machen Sie bei unserer Online-Abstimmung mit! Hier können Sie Ihren Vorschlag in den Topf werfen. Und das soll sich auch für Sie lohnen: Unter allen registrierten Teilnehmern verlost die OZ beim Eisdielentest bis zum 19. September ein Jahr lang Gratis-Eis der Lieblingseisdiele – das entspricht einem Gutschein im Wert von 500 Euro.

Hier geht’s zur Nominierung Ihrer liebsten Eisdiele 2021

Nach der Nominierungsphase, die bis zum 5. September 2021 läuft, können Sie in Ihrer Region über Ihren jeweiligen Sieger abstimmen. Wenn diese am 12. September 2021 feststehen, treten diese anschließend gegeneinander an – der Gewinner dieser Abstimmung ist dann die beliebteste Eisdiele in MV.

Von Ann-Christin Schneider