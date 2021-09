Rostock

Der OZ-Eisdielentest geht in die nächste Runde. Nachdem viele Vorschläge über die besten Eisläden in Mecklenburg-Vorpommern eingegangen sind, wird nun eine Siegereisdiele in den jeweiligen Regionen gekürt. Bis zum 12. September können die Leserinnen und Leser über ihre Favoriten abstimmen.

Außerhalb des Verbreitungsgebietes der OSTSEE-ZEITUNG sind neun Eisläden nominiert worden. Dazu zählen Eiscafé Eisbär in Wulkenzin, Pinguin Eisdiele in Burg Stargard oder Eiscafé Lindo’s in Röbel/ Müritz. Zu den weiteren Lieblingseisdielen der Leserinnen und Leser zählen außerdem Jackle&Heidi in Penzlin, Eisparadies Röbel, Eiscafé Hahn in Güstrow oder das Eiscafé Milano in Demmin. Außerdem können Sie ihre Stimme für die Konditorei & Eiscafé Kentzler Dobbertin oder für das Eiscafé am alten Hafen in Bützow abgeben.

Aktuell ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Nominierten. Ganz knapp vorn liegt die Konditorei und das Eiscafé Kentzler in Dobbertin. Ob das bis zum Ende so bleibt?

Welche Eisdiele ist Ihre liebste im restlichen Teil von MV? Hier können Sie für die beste Eisdiele in der Region abstimmen. Unter allen registrierten Teilnehmern verlost die OZ ein Jahr lang Gratis-Eis in der Eisdiele der Wahl – das entspricht einem Gutschein im Wert von 500 Euro.

