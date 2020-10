Rostock

Genauso fleißig wie die Kinder in den Kindergärten und Krippen des Landes gebastelt haben, haben Sie, liebe Leser, schon für die „Kreativste Kita“ abgestimmt. Mehr als 5500 Stimmen wurden bereits vergeben. Und noch bis zum 4. November können Sie Ihre Favoriten in den drei Regionen – Mecklenburg, Rostock, Vorpommern – wählen.

Diese Einrichtungen liegen derzeit vorn

In der Region Mecklenburg ist die Kita „Kinderburg“ aus Poppendorf (Kreis Rostock) aktuell Spitzenreiter. Die Kinder überzeugten mit ihrer Kreation einer herbstlichen Kinderburg: Dafür wurden Maiskolben, Kastanien, Tannenzapfen und andere Bastelmaterialien verwendet. Entstanden sind außerdem Autos aus Maiskolben und Tannenzapfen und Männchen aus Kastanien. Es war ein gemeinsames Projekt der Kindergartenkinder.

Die Kinder der Kita Kinderburg Poppendorf waren sehr kreativ. Quelle: Steffi John

Dahinter folgen die Kita „Gipfelstürmer“ aus Neubukow (Kreis Rostock) und die Kinder der integrative Kita „Die Kirchenmäuse“ aus Schönberg ( Landkreis Nordwestmecklenburg). Auf den Plätzen vier und fünf reihen sich die Kita „Vogelwäldchen“ und die Kita „Villa Kunterbunt“, beide aus Grabow im Kreis Ludwigslust-Parchim, ein.

In der Region Rostock messen sich die Kitas der Hansestadt mit denen aus dem nahen Umland, von Bad Doberan im Westen bis Ribnitz-Damgarten im Osten. Die meisten Stimmen konnte bisher die Kita „Teichfrösche“ aus Hohenfelde bei Bad Doberan holen. Die große Gruppe der Kita hat das Bad Doberaner Münster, das Wahrzeichen der Stadt, nachgebildet. Dazu wurden herbstliche Materialien wie Sonnenblumenkernen, Baumrinde, Holzreste, gelbe Blätter, Moos, Hagebutten und mehr verwendet.

Die große Gruppe der Teichfrösche hat das Doberaner Münster aus herbstlichen Materialien gebastelt. Quelle: Erzieher Hannes

Platz zwei geht derzeit an die Awo-Kita „De Utkieker“ aus der Münsterstadt Bad Doberan, Dritter ist die Evangelische Integrative Kita „Kleiner Michel“ aus Rostock. Danach reihen sich die Gruppe „Seesterne“ der Kita „Klein und Groß“ aus Rostock und die Gruppe der „Frechen Früchtchen“ der Kita „Buchenkopf“ aus Sanitz ( Landkreis Rostock) ein.

In Vorpommern liegt das Kinderland „Glückspilz“ e.V. aus Zirkow auf Rügen vorn. Die Kita hat sich mit einem besonders bunten Herbstbild beworben. Gemeinsam haben Kinder und Erzieherinnen zunächst mit einer Schwammtechnik den Hintergrund für ihr Werk gestaltet. Danach kamen die Tiere des Waldes, ein Drachen und mehr auf das Bild. „Unsere Naturmaterialien geben dem Herbst-Bild eine besondere Note. Wir präsentieren den Herbst mit all seiner Schönheit. Mit viel Liebe zum Detail und der Mühe aller, ist daraus etwas so großartiges entstanden“, schreibt die Kita dazu.

Lita"Glückspilz"e.V. in Zirkow Quelle: Picasa

Auf Platz zwei folgt die DRK-Kita „Purzelbaum“ aus Elmenhorst (Kreis Vorpommern-Rügen) und dritter ist die Kita „Kunterbunt“ aus Prohn bei Stralsund. Dahinter folgen die Kita „Waldameisen“ und die Kita „Abenteuerland“ auf den Rängen vier und fünf, beide aus Steinhagen (Kreis Vorpommern-Rügen).

Hier können Sie für Ihre Favoriten abstimmen

Hier sehen Sie noch mal alle Bastelarbeiten in einer Galerie:

Bei Umfrage mitmachen und gewinnen

Wir vergeben 3 x 250 Euro an die Sieger der Abstimmung. Am Ende profitieren nicht nur die besten Kita-Gruppen im Land. Zusätzlich verlosen wir unter allen registrierten Teilnehmern der Umfragen eine Familien-Tageskarte für einen Besuch im Rostocker Zoo.

Hinweis der Redaktion: Bei dieser Umfrage kam es zu Manipulationsversuchen. Bitte bleiben Sie fair und stimmen Sie jeweils nur einmal je Umfrage ab. Wiederholte Abstimmungen werden als Betrug gewertet und vom Ergebnis abgezogen.

