Neubrandenburg

Am Sonntagabend kam es zu einer Kollision eines Autos mit einem Radfahrer in Neubrandenburg. Der 35-jährige Autofahrer sah das Fahrrad nicht kommen – es fuhr ohne Beleuchtung und regelwidrig in entgegengesetzter Richtung. Der Radfahrer stürzte wegen der Kollision und wurde mit einer Kopfverletzung in das Klinikum Neubrandenburg eingeliefert.

Das Auto befuhr die Rasgrader Straße und wollte geradeaus über den Trockenen Weg in die Flurstraße einfahren. Hierbei erkannte der Fahrer den 21-jährigen Radler zu spät, welcher den Trockenen Weg in Richtung Südstraße benutzte.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1750 Euro.

>>> Mehr aus der Region: Hier geht’s ins östliche Mecklenburg.

Von RND/fmp