Peckatel

Sein illegales Parkmanöver auf der Bundesstraße 193 hat einen Paketlieferanten bei einem Unfall in Peckatel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ins Krankenhaus gebracht.

Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, hat ein Lastwagen den halb auf dem Gehweg stehenden Transporter am Donnerstagabend nicht rechtzeitig erkannt und fuhr auf. Der 34-jährige Fahrer des Paketfahrzeugs wurde in eine Klinik gebracht. Der 54-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge so beschädigt, dass sie geborgen werden mussten. „Manche Paket-Transporter parken auch wirklich abenteuerlich“, sagte ein Polizeisprecher. Der Verkehr zwischen Neustrelitz und Penzlin wurde vorübergehend behindert. Der Schaden wird auf 25 000 Euro geschätzt.

Von OZ/dpa