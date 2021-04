In Neubrandenburg war ein Junge auf seinem Fahrrad unterwegs, als er von einem Pkw erfasst wurde. Er musste ins Krankenhaus.

Siebenjähriger bei Unfall in Neubrandenburg schwer verletzt

