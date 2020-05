Polizei erwischt 14 betrunkene Fahrer rund um Neubrandenburg

Neubrandenburg

14 betrunkene Fahrzeugführer haben die Beamten der Polizeiinspektion Neubrandenburg am verlängerten Wochenende in ihrem Zuständigkeitsbereich erwischt. Wie die Beamten mitteilten, lagen bei 12 dieser Männer und Frauen die gemessenen Werte über 1,1 Promille. Sechs der Fahrer wurden allein in Neubrandenburg festgestellt.

Am 30. April gegen 20.45 Uhr haben die Beamten im Reitbahnviertel einen 42-jährigen Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten starken Atemalkoholgeruch. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Ebenfalls im Reitbahnviertel kontrollierten die Beamten am 2. Mai drei weitere Fahrzeugführer, die unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug geführt haben.

Unfall mit 2,57 Promille

Am 2. Mai meldete sich gegen 18.30 Uhr ein aufmerksamer Hinweisgeber bei der Warener Polizei – und teilte mit, dass an der Bushaltestelle in Torgelow am See ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann um sein Fahrzeug herum torkelt. Als die Beamten eintrafen, kontrollierten sie den 52-Jährige. Dieser gab spontan zu, mit dem Auto verunfallt zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 2,57 Promille ergeben.

Ebenfalls am 2. Mai gegen 18.15 Uhr haben die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in Nossendorf einen Rasentraktor mit Anhänger angehalten. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Fahrzeugführers bemerkten die Beamten einen starken Atemalkoholgeruch. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,51 Promille ergeben.

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Am 3. Mai gegen 01.15 Uhr waren die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg zur Klärung eines Sachverhaltes im Rostocker Viertel hinzu gerufen worden. Dabei wurde bekannt, dass eine 32-Jährige stark alkoholisiert mit ihrem Fahrzeug gefahren ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat einen Wert von 1,87 Promille ergeben.

Ebenfalls am 3. Mai gegen 01.30 Uhr kontrollierten die Beamten auf dem Gelände der Tankstelle in der Stavenhagener Straße in Neubrandenburg ein Kleinkraftrad. Dabei führten die Beamten bei dem 17-jährigen Fahrzeugführer einen Atemalkoholtest durch, welcher ein Ergebnis von 1,38 Promille anzeigte. Der Jugendliche hatte zudem keine gültige Fahrerlaubnis.

Alkoholisierte Fahrradfahrer

Am frühen Morgen des 3. Mai stellten die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz zwei alkoholisierte Fahrradfahrer fest. Gegen 2.50 Uhr kontrollierten die Beamten zudem in der Glambecker Straße eine 22-Jährige mit 1,88 Promille und gegen 6.50 Uhr in der Strelitzer Chaussee einen 53-Jährigen mit 1,79 Promille.

Am 3. Mai gegen 4 Uhr haben die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz in der Strelitzer Chaussee in Neustrelitz einen 43-jährigen Fahrzeugführer kontrolliert, der bei der Kontrolle 0,58 Promille gepustet hat.

Am 3. Mai gegen 20 Uhr kontrollierten die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg in der Neustrelitzer Straße ein Fahrzeug. Bei der Kontrolle des 66-jährigen Fahrers führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von 1,89 Promille anzeigte.

Weitere Verstöße

Am 4. Mai gegen 3.30 Uhr kontrollierten die Beamten des Polizeireviers Röbel in der Langen Straße in Malchow ein Fahrzeug. Der durchgeführte Atemalkoholtest bei dem 37-jährigen Fahrzeugführer hat einen Wert von 1,79 Promille ergeben.

In zwei weiteren Fällen haben die Beamten Fahrzeugführer kontrolliert, die alkoholisiert ihr Fahrzeug geführt haben und der festgestellte Promillewert zwischen 0,5 und 1,09 Promille gelegen hat.

Ebenfalls am 4. Mai gegen 4.30 Uhr wurde ein 53-jähriger Fahrzeugführer durch die Neustrelitzer Beamten in Kiefernheide angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Der Atemalkoholtest bei dem 53-Jährigen hat ein Ergebnis von 0,62 Promille ergeben.

Appell der Polizei

Laut Polizei ist die Kontrollbilanz vom Wochenende erschreckend. Für die Beamten waren insbesondere die hohen Promillewerte besorgniserregend. Die Polizei appelliert an alle Fahrzeugführer, das Fahrzeug stehen zu lassen, wenn Alkohol konsumiert wurde.

