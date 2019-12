Polizei findet illegale Waffen und Marihuanapflanzen in Neubrandenburg

Neubrandenburg

Bei einem Einsatz wegen Marihuanageruchs in einer Neubrandenburger Wohnung am Sonntagabend hat die Polizei illegale Waffen sowie Drogen und Marihuanapflanzen gefunden. Nachdem niemand auf das Klopfen und Klingeln in der Wohnung reagierte, begannen die Beamten die Tür zu öffnen.

Währenddessen öffnete der 32-Jährige schließlich doch die Tür. In der Wohnung stellten die Polizisten mehrere illegale Waffen und Drogen sicher. Zudem fanden sie Gegenstände, die auf den Anbau und den Handel von Betäubungsmitteln schließen lassen.

Mann war polizeilich bekannt

Der Mann war bereits wegen Drogenkonsums polizeilich bekannt. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes aufgenommen. Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und vernommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von OZ