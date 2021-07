Polizei in Friedland stellt Ladendiebe

Friedland

Nach zwei Ladendiebstählen am Dienstag in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) konnte die Polizei zwei schnelle Fahndungserfolge verbuchen. Wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Mittwoch mitteilte, wurden in der Folge zwei Ermittlungsverfahren gegen insgesamt sechs Tatverdächtige eingeleitet.

Zunächst wurde die Polizei gegen 14.40 Uhr zu einem versuchten Diebstahl in ein Geschäft im Besendahlweg gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Ladeninhaber durch einen Türpieper auf eintretende Kundschaft aufmerksam geworden und hatte sich in den Verkaufsraum begeben. Dort hielten sich zwei männliche Personen auf, eine von ihnen machte sich an der Kasse zu schaffen. Beide Täter verließen fluchtartig den Laden und flüchteten mit zwei weiteren Personen in Richtung Neubrandenburger Straße.

Dank der Täterbeschreibungen konnte die Polizei wenig später vier männliche Personen im Alter zwischen elf und 22 Jahren im Stadtgebiet stellen. Diese wurden nach der Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen entlassen. Dem Ladenbesitzer entstand kein Schaden.

Ein weiterer Ladendiebstahl ereignete sich gegen 18 Uhr in einem Supermarkt in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Ein Ladendetektiv hatte zwei männliche Personen beim Diebstahl von Hygieneartikeln beobachtet. In Zusammenarbeit mit dem Detektiv konnten auch diese Täter gefunden und die Identitäten festgestellt werden. Dabei handelt es sich um einen 16- und einen 31-jährigen Tatverdächtigen. Einer von ihnen war den Beamten bereits vom Einsatz im Besendahlweg bekannt.

Während der Anzeigenaufnahme hatte ein Tatverdächtiger gesundheitliche Probleme, so dass der Rettungsdienst gerufen wurde. Der Mann kam zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg.

Von OZ