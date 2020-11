Polizei in Neubrandenburg stellt Diebesbande und findet Kleidung im Wert von 11.000 Euro

Neubrandenburg

Wie die Polizei Neubrandenburg mitteilt, beobachtete ein Mitarbeiter einer Kleidungskette in der Treptower Straße am Samstagmittag einen Mann, der gerade dabei war, Kleidung aus dem Laden zu stehlen. Darauf angesprochen, flüchtete der Mann. Gegen 14 Uhr bemerkte der Angestellte zufällig denselben Mann, der aus einem anderen Kleidungsgeschäft mit Diebesgut herauskam und in ein Auto stieg. Der Zeuge rief die Polizei.

Kleidungsstücke im Auto gefunden

Wenig später kam eine weitere Person zu diesem Fahrzeug. Als die Polizei die beiden Männer stellen wollte, flüchtete einer der beiden, dieser wurde schnell von der Polizei festgenommen. Bei der Durchsuchung des Autos stellten die Beamten neuwertige Kleidungsstücke im Wert von 11.000 Euro sicher.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die beiden Männer im Alter von 37 und 25 Jahren wurden festgenommen.

