Eine Frau ist am Montagvormittag in ihrer Wohnung in Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von der Polizei gerettet worden. Sie ist gestürzt, als sie auf dem Herd Essen zubereitet hat. Da sie nicht mehr aufstehen konnte, brannte das Essen an und es entwickelte sich starker Rauch.