Rostock/Woldegk

Mit einem künstlich erzeugten Stau hat die Polizei am Donnerstag in Woldegk ( Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Autodieb gefasst. Der 22-Jährige hatte in der Nacht zu Donnerstag einen Mazda in Rostock gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Auto gegen 11 Uhr in Laage gesehen. Die Beamten der Autobahnpolizei fuhren daraufhin mit einem Zivilfahrzeug von der A 20 ab, um über die B 104 nach Neubrandenburg zu fahren. Kurz vor Küssow kam ihnen dann der gestohlene Madza entgegen. Die Beamten beobachten, wie der Fahrer des Mazdas auf die B 197 in Richtung Woldegk fuhr. Sie wendeten, um die Verfolgung aufzunehmen und informierten alle umliegenden Polizeistationen.

Autofahrer mit künstlichem Stau gestoppt

Die Friedländer Polizisten in Woldegk sorgten anschließend für einen künstlichen Stau. Der 22-jährige Pole konnte nicht weiterfahren und stoppte das Auto. Vier Beamte der Autobahnpolizei nahmen ihn umgehend fest.

Nach einer Vernehmung wurde der 22-Jährige wieder entlassen. Der Mazda wurde ohne Schäden zurück an den Rostocker Eigentümer übergeben.

Weitere Polizeimeldungen:

Bei Malchin: Betrunkener Autofahrer rammt Verkehrsschild und fährt damit nach Hause

An ihrer eigenen Haustür: Unbekannter raubt Rentnerin Portemonnaie in Gadebusch

Von OZ