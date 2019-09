Neubrandenburg

Dreister Diebstahl: Ein 27-Jähriger hat am Donnerstag in Neubrandenburg einen Lastwagen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 67-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug am Vormittag auf das Gelände einer Tankstelle in Neubrandenburg. Leichtsinnig ließ er den Schlüssel im Zündschloss stecken, während er in den Verkaufsraum ging.

Das nutzte der 27-jährige Tatverdächtige aus. Als der Mann nach circa zehn Minuten zurück zu seinem Fahrzeug kam, sah er den fremden Mann auf dem Fahrersitz seines Lkw. Der 27-jährige Neubrandenburger reagierte aggressiv und wollte in Ruhe gelassen werden. Dann hat der Tatverdächtige die Tür zugeschlagen und ist mit dem Lkw davongefahren.

Eine Zeugin teilte der Polizei am Nachmittag mit, dass in Rustow an der Peene ein weißer Lkw stehe und sich eine männliche Person mit einem schwarzen Kapuzenpullover auffällig verhalten würde. Dies komme ihr merkwürdig vor. Bei der Überprüfung des Kennzeichen stellten die Polizisten fest, dass es sich um den gestohlenen Lkw handelte.

Dieb hatte 1,4 Promille

Die Beamten fuhren nach Rustow und trafen den 27-Jährigen an. Der Mann, der keinen Führerschein besitzt, war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Nach einer Blutprobenentnahme im Krankenhaus in Demmin wurde der 27-Jährige vorläufig festgenommen.

Zuvor hatte der Tatverdächtige in einem Supermarkt in Demmin eine Flasche Sekt und mehrere Bierdosen gestohlen.

Der 27-jährige muss sich wegen Diebstahls in mehreren Fällen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Nach der Vernehmung der Polizei wurde der Mann entlassen.

Von OZ