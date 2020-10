Die Staatsanwaltschaft wirft dem Duo vor, eine 19-jährige Studentin im März in die Wohnung des Jüngeren in Neubrandenburg gelockt und gefesselt zu haben. Mit der Tat sollten laut Staatsanwaltschaft 15 000 Euro von der Familie des Opfers erpresst werden. Das Urteil wird jetzt am 5. November erwartet.