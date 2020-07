Prozess um Handtaschen-Raubserie in Neubrandenburg: Opfer identifizieren Täter

Neubrandenburg

Im Prozess um eine Handtaschen-Raubserie in Neubrandenburg haben zwei bestohlene Frauen den Angeklagten vor Gericht als Täter identifiziert. „Ich habe ihn damals kurz gesehen und er ist es“, sagte eine 80-Jährige am Donnerstag am Amtsgericht Neubrandenburg.

Ähnlich äußerte sich eine inzwischen 83 Jahre alte Frau, die bei einem der Überfälle vor vier Jahren schwer verletzt worden war. Kurz zuvor sei der Täter noch mit ihr in das Hochhaus gegangen und habe sie gefragt, ob er ihr „behilflich sein kann“. Kurz darauf habe ihr derselbe Mann die Handtasche entrissen und sie dabei fast zwei Stockwerke die Treppen hinuntergezogen und -gestoßen.

Seniorin erlitt Bruch an der Schulter

Die Seniorin erlitt unter anderem einen Bruch an der Schulter. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Raub in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung vor. Der 30-Jährige soll im Frühjahr 2016 in Neubrandenburg mindestens drei ältere Frauen überfallen und dabei 176 Euro erbeutet haben. Das dritte Opfer ist inzwischen gestorben.

Der Angeklagte bestreitet die Taten. Er hatte erklärt, die Handtasche der schwer verletzten Frau zufällig in einem Gebüsch am Bahnhof gefunden und durchsucht zu haben, er habe aber mit den Überfällen nichts zu tun.

Tatverdächtigem droht mehrjährige Haftstrafe

In der Handtasche befanden sich auch die Geldbörsen der anderen Frauen. Auch daran wurden DNA-Spuren des Angeklagten gefunden. Dies erklärte dieser damit, dass er nach dem angeblichen Zufallsfund auf der Suche nach Geld alles durchsucht und dann weggeworfen habe.

Dem zuletzt arbeitslosen Angeklagten droht eine mehrjährige Haftstrafe. Der Prozess wird am 10. August fortgesetzt, dann sind die Plädoyers und auch das Urteil geplant.

