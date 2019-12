Demmin

In der in der Poststelle des Bürgerservicezentrums Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Freitag ein Briefumschlag mit einem weißen Pulver entdeckt worden. Die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen, wie die Kreisverwaltung in Neubrandenburg mitteilte.

Die Behörde blieb wegen des Einsatzes geschlossen, alle Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen. Weiterer Angaben wurden zunächst nicht gemacht.

Von dpa/RND