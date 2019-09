Neubrandenburg

Schwerer Unfall in Neubrandenburg: Ein 13-jähriger Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Montagmorgen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Junge mit seinem Fahrrad in falscher Richtung die Traberallee entlang.

Bremsen defekt

Als eine 38 Jahre alte Autofahrerin den Parkplatz eines Supermarktes verlassen hat und auf die Straße einbiegen wollte, ist es zum Zusammenstoß gekommen. Weil die Bremsen des Fahrrads des 13-Jährigen defekt waren, hat der Junge nicht mehr rechtzeitig stoppen können.

Der Junge klagte über starke Bauch- und Beinschmerzen und wurde in das Neubrandenburger Klinikum gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf circa 500 Euro.

Weitere Polizeimeldungen:

Von OZ