Zu einer Körperverletzung mit ausländerfeindlichem Hintergrund ist es am Donnerstag in Neubrandenburg gekommen. Ein 24-Jähriger, der ursprünglich aus Sierra Leona kommt, war in der Einsteinstraße unterwegs, als ihn ein Unbekannter plötzlich beleidigte und ins Gesicht schlug. Die Polizei sucht nun Zeugen.