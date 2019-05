Neubrandenburg

Nach einem Raub in Neubrandenburg hat die Polizei am Donnerstag einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 36-Jährige hatte am Morgen gegen 9.30 Uhr in einem Supermarkt in der Demminer Straße eine Burger-Presse, mit der man Hackfleisch formen kann, in seine Jackentasche gesteckt. Er wurde dabei von einer Angestellten beobachtet.

An der Kasse auf sein Vergehen angesprochen, drückte der Mann die Kassiererin mit Gewalt zur Seite und flüchtete zusammen mit einem weiteren Tatverdächtigen.

Zweiter Verdächtiger konnte fliehen

Die Mitarbeiterin konnte eine detaillierte Personenbeschreibung abgeben, da sie den Mann bereits häufiger in dem Supermarkt gesehen hatte. Die Polizei fasste den 36-Jährigen wenig später im Reitbahnweg. Der zweite Tatverdächtige ist weiterhin auf der Flucht.

Die Polizei ermittelt. Vom Supermarkt erhielt der gefasste Tatverdächtige ein lebenslanges Hausverbot und für den dazugehörigen Parkplatz ein lebenslanges Betretungsverbot.

rob